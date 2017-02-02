МЗС Білорусі відреагувало на створення прикордонної зони: Росія не попереджала

Про це заявила журналістам заступник начальника управління інформації - начальник відділу прес-служби МЗС Білорусі Марія Ваньшина, передає Белта.

"Думаю, не варто зараз драматизувати ситуацію. Ми аналізуємо цей документ", - заявила вона.

При цьому дипломат виділила два важливих аспекти.

"По-перше, всупереч усім чинним домовленостям, що регулює охорону державних кордонів двох країн і порядок їхнього перетину, що російська сторона прийняла рішення про встановлення прикордонної зони на кордоні з Білоруссю без попереднього повідомлення", - наголосила представник білоруського МЗС.

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За її словами, це не перший подібний випадок. Схожа ситуація сталася на початку 2016 року, коли Росія фактично почала вводити обмеження на в'їзд громадян третіх країн через кордон Білорусі та Росії.

"По-друге, у багатьох складається враження, що ці дії ведуть до відновлення повноцінного контролю на білорусько-російському кордоні, скасованого понад двадцять років тому. А це йде врозріз з низкою чинних домовленостей, які передбачають базовий принцип відкритості кордонів між Республікою Білорусь і Російською Федерацією", - зазначила Ваньшина.

"Хотілося б особливо наголосити, що в цьому випадку ініціатива йде не від білоруської сторони", - додала вона.

Нагадаємо, 1 лютого голова ФСБ Росії Олександр Бортніков наказав ввести режим прикордонної зони вздовж російсько-білоруського кордону.