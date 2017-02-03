У Сирії з мінометів обстріляли російське посольство

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації.

Зазначається, що вогонь вівся прицільно з району Джобар.

Читайте такожПосольство РФ в Сирії обстріляли двічі за день

"Одна з мін вибухнула на території посольського комплексу між офісними і житловими будівлями, інша – за 20 метрів від головного в'їзду до посольства. Жертв немає, але завдано матеріального збитку", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, посольство Росії в Дамаску час від часу зазнає обстрілів. Зокрема, у жовтні будівлю дипмісії було обстріляно двічі за місяць.