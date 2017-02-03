У Сирії з мінометів обстріляли російське посольство
21:38, 03 лютого 2017Світ
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Посольство Росії в Дамаску зазнало мінометного обстрілу 2 і 3 лютого 2017 року.
Посольство РФ у Дамаску обстріляли / REUTERS
Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації.
Зазначається, що вогонь вівся прицільно з району Джобар.
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"Одна з мін вибухнула на території посольського комплексу між офісними і житловими будівлями, інша – за 20 метрів від головного в'їзду до посольства. Жертв немає, але завдано матеріального збитку", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, посольство Росії в Дамаску час від часу зазнає обстрілів. Зокрема, у жовтні будівлю дипмісії було обстріляно двічі за місяць.
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