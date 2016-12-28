Посольство РФ в Сирії обстріляли двічі за день

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Росії.

Повідомляється, що одна міна, яка не розірвалася, впала у внутрішньому дворі комплексу адміністративних будівель російської дипмісії. Друга – в безпосередній близькості від її території.

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У МЗС РФ повідомили, що для розмінування боєприпасів були залучені сапери.

У російському дипломатичному відомстві обстріл назвали «провокацією екстремістів».

Зазначимо, посольство Росії в Дамаску час від часу піддається обстрілам. Зокрема, у жовтні будівлю дипмісії було обстріляно двічі за місяць.