Суд призупинив дію міграційного указу Трампа

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

Дію указу зупинено по всій країні до тих пір, поки не буде розглянуто позов, поданий в цей суд місцевою прокуратурою. В позовній заяві вона вимагає визнати основні положення указу неконституційними і скасувати його.

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Прокурор штату Вашингтон Боб Фергюсон, коментуючи рішення призупинити дію указу, назвав його свідченням торжества закону в США. Він додав, що тепер люди, що потрапили під дію указу, знову зможуть звертатися за візами.

На його думку, указ порушує положення американської конституції про рівність перед законом, право за свободу віросповідання, право на справедливий судовий розгляд і закони про імміграцію.