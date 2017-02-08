Волонтери розповіли про генерал-майора РФ, підозрюваного у справі про збитий над Донбасом MH17

Волонтерами InformNapalm було встановлено, що справжнє ім'я "Хмурого" — Сергій Миколайович Дубинський, 9 серпня 1962 року народження.

Те, що він був так званим "заступником міністра оборони "ДНР", "начальником розвідуправління армії "ДНР" й "героєм Новоросії".

Так, у Великій Новосілці Донецької області минуло дитинство Дубинського й саме там він прожив кілька років незадовго до військової агресії Російської Федерації проти України.

У 1980-1990-ті він служив у ЗС СРСР, а після - у ЗС РФ. У 1985-1987 роках служив заступником командира й командиром розвідроти 181-го мотострілецького полку в Кабулі (Афганістан).

У 1997 році Дубинський звільнився в запас, оформив пенсію і до 2002 року разом із сім'єю проживав в Ростовській області (РФ).

Навесні 2002 року, будучи у військовому званні "підполковник", був призваний із запасу управління кадрів Північнокавказького військового округу (на сьогодні ПВО РФ) і направлений для проходження служби в складі об'єднаного угруповання військ на Північному Кавказі.

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У 2002-2004 роках служив командиром 974-ї комендантської роти (в/ч 22727) і начальником розвідки 194-ї комендантської тактичної групи. У 2004 році знову звільнився в запас, однак при пересиланні його особиста справа загубилася, тому він де-факто залишився на службі.

У 2005 році він переїхав жити до матері (Великі) Новосілки, потім перебрався в дачний будиночок в село Сторожове. Там він жив приблизно до червня 2014-го.

У 2011-2012 роках під час ревізій у частинах Південного військового округу РФ була виявлена незаконна виплата пенсії "Хмурому" з 2004 року. Для вирішення цих питань у березні 2012 року він відправився до управління кадрів ПВО РФ, де йому видали припис у розпорядження командира військової частини 11659 для постановки на всі види забезпечення та підготовки до звільнення в запас.

У квітні "Хмурий" домігся свого, і був звільнений в запас в званні "полковник".

"Швидше за все, такі привілеї були надані Дубинському не просто так... Натомість він потрапив у списки "ихтамнет" ГРУ ГШ РФ, яке вже тоді готувалося до агресії в Україні", - йдеться в розслідуванні.

На окупованій українській території Сергій Дубинський створює роту спецназу і розвідувальний відділ, штаб якого розташовувався спочатку в Краматорську. У подальшому на базі створених "підрозділів" сформував так зване "Головне розвідувальне управління ДНР", яке він і очолив.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками території Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу.