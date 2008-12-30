У Молдові застрелили Діда Мороза

Житель села Керпінени (Молдова) застрелив односельця, переодягнутого Дідом Морозом. Як повідомила «Газеті.ру» керівник прес-служби МВС Молдавії Алла Мелека, 31-річний Олександр Карабаджак був застрелений своїм односельцем Валерієм Фрунзе через відмову прийти і привітати в новорічну ніч його дітей.

На допиті Фрунзе заявив співробітникам МВС, що злочин він скоїв у стані алкогольного сп`яніння.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу.