Трамп стурбований: Білий дім розслідує витік телефонних розмов президента США зі світовими лідерами
09:28, 10 лютого 2017Світ
8963 0
Білий дім заявив про початок розслідування випадків витоку інформації про зміст телефонних розмов президента США Дональда Трампа зі світовими лідерами.
Трамп / REUTERS
Про це повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає The Hill.
«Ми розслідуємо ситуацію, так, нас це дуже турбує», - заявив він.
Читайте такожReuters дізнався нові подробиці телефонної розмови Трампа і Путіна
За словами представника Білого дому, деякі з цих витоків порушують діючі протоколи і закони.
"Трамп стурбований тим, що деталі його розмов з високопоставленими особами стають надбанням гласності", - зазначив Спайсер.
Нагадаємо, ранішеДональд Трамп заявив, що у витоках інформації винні люди екс-президента США Барака Обами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter