Трамп стурбований: Білий дім розслідує витік телефонних розмов президента США зі світовими лідерами

Про це повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає The Hill.

«Ми розслідуємо ситуацію, так, нас це дуже турбує», - заявив він.

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За словами представника Білого дому, деякі з цих витоків порушують діючі протоколи і закони.

"Трамп стурбований тим, що деталі його розмов з високопоставленими особами стають надбанням гласності", - зазначив Спайсер.

Нагадаємо, ранішеДональд Трамп заявив, що у витоках інформації винні люди екс-президента США Барака Обами.