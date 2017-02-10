На британське узбережжя викинуло 360 кг кокаїну

Як повідомили в Національному агентстві по боротьбі зі злочинністю (NCA), місцевий житель зв'язався поліцією Норфолка, коли виявив кілька сумок на одному з пляжів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Після цього співробітники служб безпеки почали прочісувати узбережжя в пошуках інших наркотиків.

Читайте такожБіля узбережжя Британії виявлено судно з тонною кокаїну

"Зараз ми працюємо з прикордонною службою, береговою охороною і норфолкською поліцією, щоб спробувати встановити, як сумки там опинилися, вкрай малоймовірно, що це був запланований пункт призначення", - розповів Метью Ріверс з NCA.

"Очевидно, це вилучення істотного обсягу наркотиків класу А, і його втрата стане серйозним ударом для залучених в його транспортування злочинців", - додав він.

Співробітники поліції сподіваються, що виявили всі сумки з наркотиками. однак закликають місцевих жителів повідомляти, якщо виявиться щось ще.