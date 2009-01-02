Об'єм постачань газу до Румунії й Угорщини знизився

Об`єм постачань російського газу до Румунії через територію України несподівано впав на 30-40%. Як повідомили представники румунського оператора газопроводів Transgaz, з вечора 2 січня об`єм знизився із звичних 10 млн. куб.м до приблизно 7 млн. куб.м, передає Reuters.

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Найбільша угорська нафтогазова компанія MOL повідомила, що відчуває нестачу газу, що поставляється з Росії через територію України. Представники компанії зазначили, що зниження об`ємів почалося кілька годин тому і триває далі, передає Reuters. Водночас вони уточнили, що зниження об`ємів поки не досягло критичної позначки (тиск перебуває на рівні 45 бар за звичайних 47), але якщо тиск впаде нижче 40 бар, це серйозно позначиться на споживачах, зазначили в MOL.

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Греція не має проблем з постачаннями російського газу, повідомило у п`ятницю грецьке державне телебачення з посиланням на державну газову компанію Греції DEPA. Компанія одержує газ в звичайному режимі, а на випадок його браку має запаси приблизно на тиждень, повідомив телеканалові представник DEPA.