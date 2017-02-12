"Панамський скандал": Reuters повідомив про арешт засновників фірми Mossack Fonseca

Як повідомляє Reuters з посиланням на генерального прокурора Панами Кенії Порселла, зібрана інформація дозволяє ідентифікувати панамську фірму як злочинну організацію, яка "приховувала активи або гроші підозрілого походження".

Читайте також"Панамське досьє": затримано засновника компанії Mossack Fonseca, відомої з офшорного скандалу "Панамагейт"

Згідно з повідомленням, засновники компанії були арештовані, так як вони могли б спробувати втекти з країни.

Порселл також зазначив, що розслідуванню, яке призвело до арешту засновників компанії, допомагали прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та Сполучених Штатів Америки.

Як повідомляв УНІАН, Рамон Фонсека і Юрген Моссак були затримані 10 лютого затримали через кілька годин після обшуків, проведених генпрокуратурою Панами в офісах фірми.

Панамські влади звинувачують Mossack Fonseca у створенні офшорних рахунків, через які бразильська будівельна компанія Odebrecht перераховувала кошти в якості хабарів високопосадовцям з різних країн.

Читайте такожОпубліковано дані про понад 214 тисяч офшорів з "панамського архіву"

У заяві офісу генпрокурора йдеться, що звинувачення у справі про відмивання грошей пред'явлені 17 особам, пов'язаним з бразильським концерном. Імена обвинувачених не називаються.

Нагадаємо, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.

Документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року пул міжнародних журналістів під фінансуванням американської некомерційної організації Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.

Документи охоплюють період з 1977 по 2015 років. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів і дані про секретні офшорні компані.

Архів містить 11,5 мільйонів файлів, в яких згадується безліч нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей, в тому числі більше десятка діючих світових лідерів.