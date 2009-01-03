З Сектора Газа евакуйовано 46 громадян України

За повідомленням дипломатичних представництв України в Державі Ізраїль та в Хашимітському Королівстві Йорданія, 2 січня із території Сектору Газа були евакуйовані 46 громадян України (13 дорослих та 33 дитини), які виявили бажання повернутися на Батьківщину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, 45 українських громадян (12 дорослих та 33 дитини) сьогодні вночі вилетіли двома літаками МНС Росії з Йорданії та близько вранці прибули до Москви.

Один громадянин України виявив бажання самостійно повертатися з Йорданії в Україну.

В аеропорту „Домодедово” (м. Москва) співвітчизників зустріли представники Посольства України в Російській Федерації. Евакуйованим було надане сприяння у безперешкодному проходженні паспортного і митного контролю, розміщенні в готелі та забезпеченні харчуванням. Посольством були також придбані квитки для переїзду українських громадян залізницею до місць проживання в Україні.

Як повідомлялося, Ізраїль проводить в Секторі Газа масовану військову операцію у відповідь на ракетний обстріл ізраїльських територій палестинськими бойовиками.

За даними ООН, за тиждень ізраїльської операції в Газі загинуло щонайменше 320 осіб. Чверть з них в ООН вважають мирними жителями. Палестинці, у свою чергу, піддали територію Ізраїлю новому ракетному обстрілу, в результаті якого загинули чотири людини.