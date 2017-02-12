У Білорусі почав діяти п'ятиденний "безвіз" для країн Євросоюзу та США

Приїхати до Білорусі без візи зможуть громадяни 39 країн Європи, включаючи весь Євросоюз, а також Бразилії, Індонезії, США, Японії та інших держав. Нові правила охоплюють також таку категорію, як негромадяни Латвії та особи без громадянства Естонії, повідомляє БЕЛТА.

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Обов'язковою умовою є прибуття через національний аеропорт Мінськ. Для в'їзду в безвізовому режимі необхідно мати при собі дійсний паспорт для виїзду за кордон, або інший документ, який його замінює, грошові кошти (на кожен день перебування суму у валюті або білоруських рублях, еквівалентну не менше ніж двом базовим величинам), медичний страховий поліс на суму не менше 10 тис. євро, що діє в Білорусі.

Безвізове перебування в Білорусі протягом п'яти діб не вимагає від іноземців дотримання додаткових формальностей - їм не потрібно буде реєструватися в органах внутрішніх справ.

Для громадян В'єтнаму, Гаїті, Гамбії, Гондурасу, Індії, Китаю, Лівану, Намібії, Самоа обов'язковою додатковою вимогою є наявність у документі для виїзду за кордон дійсної багаторазової візи держав ЄС або Шенгенської зони з відміткою про в'їзд на їх територію, а також авіаквитків з підтвердженням у них вильоту з національного аеропорту Мінськ протягом 5 днів з дати в'їзду.

Безвізовий в'їзд іноземців в Білорусь не поширюється на прибуваючих з російських аеропортів, а також тих, хто збирається вилетіти в аеропорти Росії (дані рейси є внутрішніми, прикордонний контроль на них не здійснюється). Обмежень на кількість поїздок до Білорусі для іноземців після запровадження п'ятиденного безвізового режиму немає.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого, стало відомо про рішення Росії встановити прикордонну зону на кордонах Смоленської, Псковської і Брянської областей з Білоруссю. Цей крок став відповіддю на введення Мінському безвізового режиму для громадян ЄС та США.

У МЗС Білорусі заявили, що встановлення Росією прикордонної зони з Білоруссю відбулося без попереднього повідомлення Мінська.

3 лютого Лукашенко заявив, що введення прикордонних зон між Росією і Білоруссю без попередніх переговорів може призвести до серйозного конфлікту.