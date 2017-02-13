Штайнмаєр розповів про намір шукати діалог зі США та Росією, назвавши їх "складними партнерами"

Нині формується "новий порядок міжнародних відносин", розвиваються нові відносини між Москвою і Вашингтоном, перебіг яких нині складно передбачити, сказав новообраний очільник ФРН у ефірі телеканалу німецького телебачення ZDF, як повідомляє DW.

Читайте такожШтайнмайєр про майбутнє Євросоюзу: не потрібно дивитися крізь "рожеві окуляри"

На запитання про те, чи має він намір, на відміну від свого попередника Йоахіма Гаука здійснити візит до Росії, Штайнмаєр відповіді не дав, але сказав, що не можна відмовлятися від діалогу "навіть зі складними партнерами". Він також додав, що втручання у зовнішню політику не є його завданням.

Якщо в минулому "складні партнери з переговорів" Німеччини були переважно на Сході, то нині існують труднощі і в трансатлантичних відносинах, вважає Штайнмаєр.

Зокрема, складних перемовин він очікує з новим главою Білого дому Дональдом Трампом. Водночас новообраний президент Німеччини додав, що, на його думку, концепція зовнішньої політики нового американського уряду ще не зрозуміла.

Штайнмаєр також повідомив, що здійснить свій перший візит на президентській посаді до Франції.

Як повідомляв УНІАН, новим президентом Німеччини у неділю, 12 лютого, був обраний 61-річний екс-міністр закордонних справ країни Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його кандидатуру в першому турі голосування віддали свої голоси 931 делегат Федеральних зборів.