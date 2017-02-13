Смертник підірвав себе на мітингу фармацевтів у Пакистані: 10 загиблих, понад 50 поранених (відео)
18:14, 13 лютого 2017Світ
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У результаті вибуху в пакистанському місті Лахор загинули 10 чоловік, 58 були поранені.
REUTERS
Вибух стався на мітингу фармацевтів. Вони протестували проти нових поправок до закону, який регулює продаж ліків. Бойовики угрупування "Талібан" взяли на себе відповідальність за напад, передає 112.ua.
"Мабуть, вибух влаштував смертник, але поліція продовжує розслідування, щоб з'ясувати характер вибуху", - сказав представник поліції. Він також підтвердив, що двоє високопоставлених поліцейських були вбиті в результаті нападу.
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