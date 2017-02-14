Трамп на зустрічі з Трюдо захищав свою імміграційну політику

«Ми не можемо впускати не тих людей», – зазначив Трамп.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

13 лютого під час спільної прес-конференції Трамп також наголосив, що його адміністрація «корегуватиме» торговельні відносини США і Канади, йдеться зокрема про Північноамериканську зону вільної торгівлі, відому як NAFTA.

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Дональд Трамп і Джастін Трюдо мають різні підходи що питання імміграції.

Наприкінці січня Трамп підписав указ, який передбачав 90-денну заборону на в’їзд до США громадянам семи країн, 120-денне припинення приймання біженців і зупинення приймання біженців із Сирії на постійно. На початку лютого суд призупинив дію цього указу.

Прем’єр Канади, натомість, вітає прийом біженців із Сирії та інших країн.