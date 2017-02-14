Столтенберг: За минулий рік витрати на оборону країн-членів НАТО зросли на $10 мільярдів
14:34, 14 лютого 2017Світ
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Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що за минулий рік витрати на оборону Альянсу зросли на 10 млрд доларів.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Брюсселі.
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Столтенберг представив нові кількісні дані щодо витрат на оборону країнами - членами НАТО у 2016 році.
«Витрати на оборону в реальному обчисленні збільшились на 3,8 % серед європейських союзників разом із Канадою. Це є істотно вищим показником, ніж ми спочатку передбачали. Це становить приблизно на 10 мільярдів доларів більше для нашої оборони», - заявив Столтенберг.
Також він висловився за необхідність збереження цього імпульсу в збільшенні витрат на оборону.
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