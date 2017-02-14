Загадкове вбивство брата Кім Чен Ина: поліція Малайзії розповіла про жінку з отруйною хусткою
Поліція Малайзії підтвердила повідомлення про вбивство Кім Чон Нама, брата лідера КНДР Кім Чен Ина.
Про це повідомляє "Медуза".
У поліції розповіли, що невідома жінка підійшла до Кім Чон Наму в зоні вильоту міжнародного аеропорту Куала-Лумпура і накинула йому на голову хустку, просякнуту якоюсь рідиною.
Брат північнокорейського лідера відчув печіння в очах. Йому спробували надати допомогу в аеропорту, після чого відправили в лікарню. Дорогою до лікарні Кім Чон Нам помер.
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Раніше джерело Reuters в південнокорейському уряді повідомило, що Кім Чон Нам, імовірно, був убитий.
Вбивство сталося близько 8 години ранку 14 лютого за місцевим часом. Кім Чон Нам збирався сісти на рейс в Макао.
Як повідомляє Русская служба BBC, старший син Кім Чен Іра вважався одним з претендентів на місце лідера Північної Кореї. Однак у Кім Чон Нама виникли конфлікти з батьком після невдалої спроби в 2001 році потрапити до Японії з підробленим паспортом.
У підсумку наступником став інший син - Кім Чен Ин, який очолив Північну Корею після смерті батька в грудні 2011 року.
В останні роки Кім Чон Нам не з'являвся в Північній Кореї. Повідомляється, що більшу частину часу він проводив в китайському Макао.
Кім Чон Нам був відомий як прихильник реформ в країні. В одному з інтерв'ю японській газеті він заявив, що виступає проти передачі влади в Північній Кореї у спадок.
Кім Чен Ин намагається зміцнити свій вплив в країні на тлі зростаючого міжнародного тиску через ядерну програму Північної Кореї. В 2013 році в країні був страчений дядько Кім Чен Ина Чан Сон Тхекю. Його звинуватили у спробі державного перевороту і корупції. Вважалося, що Кім Чон Нам був близький зі своїм страченим дядьком.