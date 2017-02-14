Генсек Альянсу – до прем’єра Литви: з НАТО ви ніколи знову не втратите незалежність

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

«У четвер Литва відзначатиме 99-ту річницю свого акту про незалежність. З НАТО ви ніколи знову не втратите цю незалежність», – наголосив Столтенберг.

Своєю чергою голова литовського уряду сказав, що дуже вдячний за привітання з нагоди 99-ї річниці з часу проголошення незалежності Литви.

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«Ми знаємо, що означає втратити незалежність. Ми знаємо, скільки коштує відбудувати державу та демократію», – сказав Скверняліс.

Також він заявив, що Литва докладе всіх зусиль для того, щоби ніколи знову не втратити державність та не звернути з демократичного шляху.

Як повідомляв УНІАН, за словами Столтенберга, у відповідь на агресію Російської Федерації в Україні в НАТО очікують, що в червні чотири нові багатонаціональні батальйони на східних кордонах Альянсу стануть повністю функціональними.