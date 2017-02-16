Качиньський заявив, що Польща може видати ордер на арешт Туска - ЗМІ

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Financial Times.

За даними двох високопоставлених європейських дипломатів, нещодавно Качиньський у приватних розмовах, в тому числі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, відмовився підтримати кандидатуру Туска на новий строк на посаді голови Європейської ради. Натомість він припустив, що Польща може "видати європейський ордер на арешт" Дональда Туска.

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Видання зазначає, що Качиньський був найбільш жорстким опонентом Туска у період з 2007 по 2014 роки, коли той був прем’єром, і вважає, що на екс-прем’єрі "лежить моральна відповідальність" за загибель в авіакатастрофі під Смоленськом в 2010 році президента Леха Качиньського.

Водночас, як пише Financial Times, переважна більшість країн виступають за те, щоб переобрати Туска головою Європейської ради на другий термін.

Ця тема, зокрема, буде обговорюватися на саміті ЄС на початку березня.

Варшава ще не висловила своєї офіційної позиції щодо переобрання Туска.