Туск висловив Україні повну підтримку в процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі
Президент Європейської Ради Дональд Туск під час зустрічі в Брюсселі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом висловив Україні повну підтримку в процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Як повідомляє урядовий портал, крім першочергових питань співробітництва Україна – ЄС, у центрі уваги переговорів була також безпекова ситуація на сході України.
Гройсман привернув увагу до того, що активізація бойових дій на сході України, а також останні події в Авдіївці ставлять під загрозу цілісний процес врегулювання конфлікту на Донбасі.
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У цьому зв’язку Туск висловив повну підтримку Україні в процесі мирного врегулювання. Він також високо оцінив ефективні дії уряду щодо забезпечення життєдіяльності та відновлення нормального життя міста.
У ході переговорів прем’єр-міністр отримав підтримку президента Європейської Ради щодо необхідності продовження санкційної політики стосовно Російської Федерації.
Обговорюючи питання реформ в Україні, Туск зауважив, що в Європейському Союзі уважно відстежують результати діяльності українського уряду.
«Європейська Рада високо оцінює результати реформ українського Уряду», – наголосив Туск.