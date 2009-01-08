Індекс економічних очікувань у єврозоні впав до мінімуму

У грудні індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) впав у єврозоні на 7,8 пункти порівняно з листопадом – до 67,1 пункта, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 7,0 пунктів – до 63,5 пункта.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Таким чином, в обох зонах Індекс економічних очікувань в ЄС-27 перебуває на мінімальному рівні з 1985 року.

Згідно з повідомленням, зниження індексу в ЄС-27 було найбільш суттєвим у сфері будівництва та довіри споживачів. Крім того, зниження довіри спостерігалось і в інших сферах: сфері послуг, будівництва та роздрібної торгівлі.

У жовтні індекс економічних очікувань знизився у єврозоні на 5,1 пункта, у ЄС-27 – на 6,7 пункта.