Столтенберг підтвердив, що зустрінеться з Порошенком у Мюнхені
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що зустрінеться з президентом України Петром Порошенком 18 лютого в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.
Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Брюсселі, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.
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«Я зустрінусь із Порошенком. Я зустрічаюсь із президентом Порошенком постійно. Я зустрічаюсь із ним, я розмовляю з ним по телефону. Минулого тижня ми приймали українського прем’єр-міністра, який відвідував НАТО й Північноатлантичну раду», – заявив Столтенберг.
У цьому зв’язку генеральний секретар додав, що НАТО має дуже тісній політичний діалог із різними представниками української влади на високому рівні.
«НАТО продовжить забезпечувати практичну підтримку, політичну підтримку для України. Україна є партнером, і ми високо цінуємо партнерство з Україною», – наголосив Столтенберг.