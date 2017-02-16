Столтенберг підтвердив, що зустрінеться з Порошенком у Мюнхені

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Брюсселі, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

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«Я зустрінусь із Порошенком. Я зустрічаюсь із президентом Порошенком постійно. Я зустрічаюсь із ним, я розмовляю з ним по телефону. Минулого тижня ми приймали українського прем’єр-міністра, який відвідував НАТО й Північноатлантичну раду», – заявив Столтенберг.

У цьому зв’язку генеральний секретар додав, що НАТО має дуже тісній політичний діалог із різними представниками української влади на високому рівні.

«НАТО продовжить забезпечувати практичну підтримку, політичну підтримку для України. Україна є партнером, і ми високо цінуємо партнерство з Україною», – наголосив Столтенберг.