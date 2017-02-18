Пенс нагадав, що лише США та ще чотири країни НАТО витрачають на оборону 2% ВВП

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пенс заявив у виступі на Мюнхенській міжнародній конференції з безпеки.

"За лідерства президента Трампа я можу вам гарантувати, США будуть сильними, ніж будь-коли, ми посилимо нашу армію, відновимо арсенал демократії. Ми надамо нашим солдатам, морякам та береговій охороні оновлені засоби, щоб захищати нашу націю та союзників від відомих загроз сьогодні та невідомих загроз завтра. США розробляють план щодо значного збільшення військових витрат, щоб гарантувати, що найсильніші збройні сили у світі залишаться найсильнішими", - заявив віце-президент США.

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Разом з тим Пенс вказав, що і союзники Сполучених Штатів по НАТО повинні виконувати взяті зобов'язання.

"Обіцянка розділити витрати на заходи безпеки не виконується дуже багатьма і дуже довго. Навіть якщо один із союзників не виконує свої зобов’язання, то це підриває нашу здатність надавати допомогу один одному. Всі 28 союзників заявили про наміри досягнути поступу у сфері безпеки і виділяти 2% ВВП витрат на оборону", - підкреслив він.

Віце-президент нагадав, що на сьогодні тільки США і ще чотири країни Альянсу виконали цей стандарт, а декілька членів "на шляху досягнення цього".

"Але правда полягає в тому, що багато інших, включаючи найбільших союзників, ще цього не досягнули. Я конкретизую: президент США очікує, що наші союзники дотримуватимуться своїх зобов'язань, і більшість має зробити більше", - заявив Пенс.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що всі 28 країн-членів Альянсу досягнуть поставленої на саміті НАТО у Вельсі у 2014 році мети й витрачатимуть на оборону 2% ВВП.