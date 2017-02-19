Китай заблокував імпорт вугілля з Північної Кореї

01:04, 19 лютого 2017
Світ
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До такого рішення китайську владу підштовхнули чергові ракетні випробування в КНДР.

REUTERS

Влада Китаю ухвалила рішення призупинити імпорт вугілля з Північної Кореї до кінця 2017 року, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву в офіційному Пекіні.

До такого рішення китайську владу підштовхнули чергові ракетні випробування в КНДР.

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"Китай тимчасово призупиняє імпорт вугілля з Північної Кореї до кінця року, в тому числі вугілля, яке почало, але не завершило проходження митниці", - йдеться в заяві міністерства торгівлі КНР.

Також наголошується, що рішення пов'язане з виконанням санкцій проти КНДР.

Як зазначає видання, вугілля є одним з головних джерел валютного доходу для Північної Кореї.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року США і Китай узгодили нові санкції проти Північної Кореї через проведення ядерних випробувань.

Також повідомлялося, що 12 лютого 2017 року Північна Корея випробувала балістичну ракету.

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