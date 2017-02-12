Запуск ракети КНДР: реакція Трампа та Абе, дані Пентагону і можливі відповіді Пхеньяну

США повністю підтримують Японію в світлі останнього ракетного запуску КНДР. Про це заявив президент США Дональд Трамп на спільній прес-конференції з прем'єром Японії Сіндзо Абе, передає Reuters.

Читайте такожПровокація, але не сюрприз: в Японії та США прокоментували запуск балістичної ракети КНДР

За словами американського президента, Сполучені Штати «на 100 відсотків» підтримують Японію. Трамп зазначив, що з його точки зору, Японія є «відмінним союзником» для США.

У свою чергу, Сіндзо Абе назвав проведене Північною Кореєю ракетне випробування «абсолютно неприйнятним». Також голова японського уряду підкреслив, що влада КНДР повинна дотримуватися резолюцій, прийнятих раніше Радою безпеки ООН.

Північна Корея провела чергове ракетне випробування вранці 12 лютого. Балістична ракета була запущена з військової авіабази в західній провінції Пхенан-Пукто. За даними південнокорейських військових, ракета пролетіла близько 500 км і впала в Японське море, передає РБК.

Читайте такожЗМІ назвали клас ракети, яку могла запустити КНДР

За даними Пентагону, запущена ракета не була міжконтинентальною. Як вважають американські військові КНДР запустила ракету середньої дальності. У військовому відомстві США підкреслили, що відстежували траєкторію ракети над територією Північної Кореї і Японського моря.

Джерело в адміністрації США допустило можливість посилення санкцій проти КНДР у зв'язку з проведеним випробуванням. Крім того, в списку можливих заходів проти Пхеньяну розглядається збільшення військової присутності США на Корейському півострові і прискорення розміщення системи ПРО в Південній Кореї.