Саудівська Аравія заявила про готовність направити війська в Сирію

Про це заявив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, як повідомляє DW.

"Королівство та інші країни Перської затоки заявили, що готові виділити спецпідрозділи, щоб боротися на боці США (в Сирії. - Ред.)", - сказав міністр.

За його словами, тривають консультації з американцями, щоб "з'ясувати, яким буде план, і що потрібно для його реалізації". Після вступу на посаду президент США зобов'язав міністра оборони Джеймса Меттіса протягом місяця підготувати план боротьби з ІД.

Аль-Джубейр також дав зрозуміти, що території, звільнені від ІД в Сирії, мають перейти під контроль сирійських повстанців. "Основна ідея в тому, що звільнити області від ІД і не допустити, щоб їх контролювала "Хезболлах", Іран або сирійський режим", - сказав він.

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Глава МЗС висловив позицію Саудівської Аравії, згідно з якою президент Сирії Башар Асад повинен відійти від влади. За його словами, мета переговорів. які відкриваються 23 лютого у Женеві - організувати політичний перехідний процес до створення "нової Сирії без Асада". Якщо такого переходу не вийде, я не можу собі уявити, яким чином можна закінчити цю війну", сказав Адель аль-Джубейр.

Бойові дії, які тривають в Сирії, ускладнюють межсирійські переговори в Женеві за участю ООН, вважає спецпосланець по Сирії Стеффан де Містура. 19 лютого в Мюнхені він, зокрема, висловив занепокоєння відсутністю чіткої стратегії щодо Сирії у США. У той же час новий раунд переговорів по сирійському врегулюванню в Астані завершився безрезультатно.