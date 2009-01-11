Ізраїль підрахував кількість убитих бойовиків

Командування ізраїльської армії підрахувало кількість бойовиків ХАМАС, ліквідованих упродовж операції в секторі Газа "Литий свинець". Про це з посиланням на джерело в керівництві ЦАХАЛ повідомляє агентство France Presse.

Всього за час операції Ізраїлю проти ХАМАС було вбито більше 550 бойовиків, повідомив співрозмовник, побажавши залишитися неназваним. За його даними, 250 чоловік загинули під час ударів ізраїльської авіації, ще 300 були вбиті під час наземної операції ЦАХАЛ в секторі. Раніше в Ізраїлі повідомляли про кілька десятків знищених бойовиків, проте навіть приблизна кількість убитих так і не називалася. Кількість загиблих з боку Ізраїлю, нагадаємо, становить 13 осіб, троє з яких - мирні жителі, решта - військові.

Тим часом палестинська сторона стверджує, що протягом двотижневого військового протистояння в Газі загинули понад 850 осіб, причому більшість з них були мирними жителями і не мали ніякого стосунку до руху ХАМАС.

Нагадаємо, що авіаудари по позиціях бойовиків Ізраїль почав 27 грудня 2008 р., а ввечері 3 січня ЦАХАЛ розпочав наземну частини операції.

Лента.ру