Путін: Росія готова брати участь в приватизації ГТС України

Росія готова взяти участь в приватизації газотранспортної системи України, якщо Київ цього захоче, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН в інтерв`ю німецькому телеканалу АРД, передає РІА «Новости» .

"Ми можемо брати участь і в приватизації, якщо українська держава цього захоче. Але там фетишизується газотранспортна система. Вона вважається національним надбанням, що дісталося мало не з небес, і не підлягає приватизації, але ми можемо взяти участь в приватизації, якщо Україна на це зважиться", - сказав В.ПУТІН.

Він нагадав, що раніше Росія робила пропозицію взяти газотранспортну систему в довгострокову оренду, за якої вона б залишалася у власності України. "Від цього тільки всі б виграли", - додав прем`єр Росії.

Він зазначив, що кілька років тому Росія, Німеччина і Україна підписали спільний меморандум про те, щоб створити міжнародний консорціум із залученням італійських, можливо, французьких партнерів, який і міг би узяти в оренду українську газотранспортну систему.

Інтерв`ю В.ПУТІНА вийде в ефір 14 січня.