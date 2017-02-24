Кандидата в канцлери Німеччини Шульца звинувачують у фінансових порушеннях на посаді президента ЄП

Про це голова комітету Європарламенту з контролю за бюджетом Інге Гресле заявила в інтерв'ю газеті Ruhr Nachrichten, опублікованому сьогодні, передає Deutsche Welle.

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Вона звинуватила Шульца у "фаворитизмі найчистішої води".

Зараз Європейське відомство з боротьби з шахрайством перевіряє, чи є повідомлення про сумнівні підвищення на посаді і виплати премій під час головування Шульца в Європарламенті достатньою підставою для офіційного розслідування. Серед іншого, йдеться про прес-аташе Шульца і менеджера його нинішньої передвиборної кампанії Маркуса Енгельса.

"Шульц в перший день своєї роботи як голови Європарламенту підписав розпорядження про те, що місцем роботи Енгельса значився Брюссель, хоча той жив і працював у Берліні", - зазначила Гресле.

Вона також повідомила, що Енгельса у 2012 році було відправлено у тривале службове відрядження до Берліна, де він жив на той час. Але, оскільки місцем його роботи вважався Брюссель, він отримував різні надбавки і гроші за відрядження.

Комітет відправив великий опитувальник до управління справами Європарламенту, яке має надати відповіді до 3 березня. При цьому в управлінні поки не бачать жодних порушень закону колишнім головою парламенту ЄС. Сам Шульц досі не прокоментував ці звинувачення.

Як повідомляв УНІАН, Шульц обіймав пост голови Європарламенту з 2012 року і залишив його у зв'язку з майбутніми виборами в бундестаг, призначеними на 29 вересня 2017 року.

29 січня правління СДПН одностайно висунуло Шульца кандидатом у федеральні канцлери. Офіційно його обрання як суперника Ангели Меркель має відбутися на партійному з'їзді в середині березня.