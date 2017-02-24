Ірак почав завдавати авіаударів по "Ісламській державі" у Сирії

Військова авіація Іраку завдала ударів по інфраструктурі ІД на прикордонній території Сирії, як повідомляє DW.

Читайте такожІракська армія звільнила від ІДІЛ аеропорт Мосула

"Ми прагнемо вистежити терористів, які вбивають наших дітей та громадян, де б вони не були", - сказав прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді. Нагадаємо, що минулого тижня понад 50 осіб загинуло через вибух автомобіля у переважно шиїтському кварталі Багдада; відповідальність за теракт узяла на себе ІД.

Близькі до сирійського уряду джерела агенції Reuters зазначили, що рейд іракців був погоджений та пройшов "у повній координації" з Дамаском.