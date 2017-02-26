У Брюсселі евакуювали концертний зал через повідомлення про бомбу

01:46, 26 лютого 2017
Світ
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Також евакуювали людей із кількох сусідніх установ.

Повідомлення надійшло перед концертом співачки Jain / rtbf.be

У центрі Брюсселя поліція евакуювала людей з концертного залу Ancienne Belgique через повідомлення про бомбу, повідомляє RTBF.

Зазначається, що також, були евакуйовані люди з декількох розташованих поблизу установ та кафе навпроти.

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Повідомлення про можливу бомбу надійшло перед концертом співачки Jain, послухати яку зібралося близько 1 тис. осіб. В результаті обстеження приміщення, вибухівку не знайшли і людям дозволили повернутися в зал. Концерт розпочався із запізненням, йдеться в повідомленні.

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Теги: #бомба#Брюссель