У Брюсселі евакуювали концертний зал через повідомлення про бомбу

У центрі Брюсселя поліція евакуювала людей з концертного залу Ancienne Belgique через повідомлення про бомбу, повідомляє RTBF.

Зазначається, що також, були евакуйовані люди з декількох розташованих поблизу установ та кафе навпроти.

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Повідомлення про можливу бомбу надійшло перед концертом співачки Jain, послухати яку зібралося близько 1 тис. осіб. В результаті обстеження приміщення, вибухівку не знайшли і людям дозволили повернутися в зал. Концерт розпочався із запізненням, йдеться в повідомленні.