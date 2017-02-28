Сенат США затвердив мільярдера Вілбура Росса міністром торгівлі

Як повідомляє Reuters, в підтримку Росса висловилися 72 сенатора, в тому числі 19 демократів і один незалежний парламентарій. Проти проголосували 27 сенаторів.

Очікується, що Росс зіграє ключову роль в програмі Трампа по виходу з багатосторонніх міжнародних торговельних угод і заміні їх двосторонніми, вважає Reuters.

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Сам Росс в ході слухань у Сенаті назвав незначними шанси початку торговельної війни з Китаєм, при цьому охарактеризувавши країну як «найбільш протекціоністську» велику економіку. При цьому він пообіцяв вирівняти умови для компаній, що конкурують з китайськими в США, і тих американських організацій, які намагаються займатися бізнесом у Китаї.

Статки Росса оцінюється в $2,9 млрд. Він заробив гроші, інвестуючи у проблемні компанії в сфері видобутку вугілля, виробництва сталі, текстилю та запчастин для машин, зазначає Reuters.

Раніше УНІАН повідомляв, що номінований президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост глави ВМС країни Філіп Билден відмовився від посади. В якості причини для відмови Билден назвав інтереси у сфері бізнесу.