"Грошей немає, але ви тримайтеся": Медведєв закликав росіян готуватися жити під санкціями невизначений час

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає РИА "Новости"

"З приводу санкцій неодноразово висловлювався. Ми повинні приготуватися до того, що ми будемо жити в умовах санкцій невизначено довго. Подивіться, що роблять наші друзі і за океаном, і в Європі. Вони ці санкції увічнюють, вони їх кодифікують. Вони вносять масу законів крім всяких виконавчих указів, які Обама поприймали, вони намагаються прийняти закони, які ці санкції зроблять постійними. Зразок поправки Джексона-Веніка або ще крутіше", - сказав Медведєв.

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Як повідомляв УНІАН, 23 травня прем'єр-міністр РФ Медведєв під час зустрічі з жителями окупованої Росією Криму заявив, що рішення про чергову індексацію пенсій в країні не приймалося, оскільки на це немає грошей.

Згідно з довгостроковим прогнозом Мінекономрозвитку РФ, в найближчі 20 років російська економіка буде стагнувати і поступово наближатися до бідних країн.

Вийшовши з рецесії в 2017 році, економіка в майбутні 20 років буде зростати вкрай повільно - в середньому на 2% в рік (від 1,7 до максимум 2,6%). Це приблизно в 1,5 рази нижче середньосвітових темпів: тим самим Росія буде зсуватися все ближче до бідних країн.

Відзначається, що збільшити ВВП за 20 років Росії вдасться лише в 1,5 рази. Реальні доходи населення РФ будуть рости в середньому на 1,4% на рік і вийдуть на рівень 2013 року тільки в 2021 році, в 2035 році перевищивши його менш ніж на 30%. На стільки ж вони виросли за 2006-2007 роках.