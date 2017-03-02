У будинку кандидата в президенти Франції Фійона пройшли обшуки

Як повідомляє 112 Україна з посиланням на видання Parisien, обшук відбувся у четвер, 2 березня, в паризькому будинку Фійона за розпорядженням судових слідчих, яким 24 лютого було доручено провести розширене розслідування у справі про працевлаштування Пенелопи Фійон.

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У середу, 1 березня, Фійон підтвердив факт виклику до суду, який може призвести до пред'явлення звинувачень у розтраті держкоштів.

Політик знову заявив про невинність, звернув увагу на численні порушення в ході розслідування і назвав "політичним вбивством" дії влади. За словами Фійона, тільки громадяни на виборах повинні вирішувати, хто стане президентом Франції. Раніше Фійон заявляв, що вийде з президентської гонки, якщо стане фігурантом розслідування.

Як повідомляв УНІАН, фінансова прокуратура Франції (PNF) відкрила судове слідство у справі про фіктивне працевлаштування дружини кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона.