У мережі з'явився трейлер нових "Качиних історій" (відео)
08:25, 03 березня 2017Світ
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Нову версію легендарного мультсеріалу покажуть на телеканалі Disney XD вже влітку.
"Дісней" відродив "Качині історії" / Скріншот
Відео оприлюднили на YouTube-каналі Disney XD.
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Як відомо, у нових серіях Скрудж Макдак заговорить голосом Девіда Теннанта ("Доктор Хто"), Хьюї, Дьюї і Луї – голосами Денні Паді, Бена Шварца і Боббі Мойнігена, Понкі Вандеркряк – голосом Кейт Мікуччі.
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