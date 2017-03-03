У мережі з'явився трейлер нових "Качиних історій" (відео)

Нову версію легендарного мультсеріалу покажуть на телеканалі Disney XD вже влітку.

Відео оприлюднили на YouTube-каналі Disney XD. Читайте такожУ мережі з'явився другий трейлер нового "Чужого" (відео) Як відомо, у нових серіях Скрудж Макдак заговорить голосом Девіда Теннанта ("Доктор Хто"), Хьюї, Дьюї і Луї – голосами Денні Паді, Бена Шварца і Боббі Мойнігена, Понкі Вандеркряк – голосом Кейт Мікуччі.

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