Кандидат у президенти Франції Макрон може перемогти Ле Пен у першому турі виборів - опитування

Про це повідомляє Reuters з посиланням на результати опитування Odoxa poll.

Зазначається, що центрист Макрон вперше став лідером виборчої кампанії і залишив позаду Ле Пен.

Перший тур голосування відбудеться 23 квітня.

Опитування показало, що екс-міністр економіки Франції може набрати 27% голосів, а його головний конкурент Ле Пен - 25,5%. Консервативний кандидат у президенти Франсуа Фійон, згідно з даними опитування, не проходить до другого туру виборів, здобувши 19% підтримки французів.

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Водночас зазначається, що в разі, якщо Фійон вирішить покинути виборчу кампанію через обвинувачення у фіктивному працевлаштуванні та виплату заробітної плати членам своєї родини, тоді інший консервативний політик, мер Бордо Ален Жюппе може зайняти перше місце у першому турі, якщо вирішить балотуватися в президенти.

У такій ситуації Жюппе може набрати 26,5%. Своєю чергою Макрон отримає 25%, що стане невеликим відривом від Ле Пен, у якої буде 24%.

Другий тур виборів відбудеться 7 травня.