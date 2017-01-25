У Франції "друга Путіна" Фійона звинуватили в незаконній виплаті дружині 500 тисяч євро (відео)

Як стверджує видання Le Canard Enchaine, Фійон протягом декількох років виплатив своїй дружині Пенелопі €500 тисяч, фіктивно оформивши її своїм помічником у Національному зборах. За даними щотижневої газети, дружина Фійона не виконала будь-якої конкретної роботи на тій посаді, яку обіймала у період 1992-2002 років, передає ТАСС.

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Як повідомляється, дружина кандидата в президенти отримувала в місяць від €6,9 тис. до €7,9 тис. Також їй була виплачена велика сума в 2012 році, коли Фійон пішов з поста прем'єр-міністра. Крім того, вона отримувала також €5 тис. в місяць в період з травня 2012 року по грудень 2013 від журналу "Revue des Deux Mondes", власник якого є давнім другом Франсуа Фійона.

"Необхідно, щоб Франсуа Фійон найближчим часом зробив усі необхідні роз'яснення у зв'язку з цим", - заявив міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ле Ру.

Публікація повідомлень про ймовірну провину Фійона у розкраданні державно-адміністративних засобів викликала сильний резонанс у французькому суспільстві. Всього пару тижнів тому кандидату в президенти довелося виправдовуватися після того як ЗМІ висунули йому звинувачення в отриманні нелегальних доходів через приналежну йому консалтингову компанію.

ЗМІ нагадують також про те, що Фійон у своїй передвиборчій програмі активно виступає за "прозорість" політичної діяльності і за різке скорочення витрат державно-адміністративного апарату, пропонуючи звільнити з цією метою не менше 500 тисяч службовців.

Зазначимо, Фійон представляє французьких консерваторів з партії "Республіканці", які виступають за посилення співпраці з Росією, в тому числі щодо Сирії. Він неодноразово критикував президента Франсуа Олланда за його жорстку позицію щодо Росії.