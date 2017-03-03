Берлін вимагає покарати винних у катуваннях у сирійських в'язницях

У п'ятницю, 3 березня, речниця міністерства закордонних справ ФРН виступила з вимогою притягти до відповідальності винуватців брутальних дій у Сирії. Відповідну заяву представниця німецького зовнішньополітичного відомства зробила в інтерв'ю виданню Tagesspiegel, як повідомляє DW.

"Умови у в'язницях сирійського режиму приголомшують. Ми виступаємо за припинення цих серйозних порушень прав людини, а також за те, щоб відповідальних за такі дії притягли до відповідальності", - заявила речниця дипломатичного відомства Німеччини.

Читайте такожРосія і Китай заблокували резолюцію Радбезу ООН щодо санкцій проти Сирії

Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) опублікувала доповідь, згідно з якою протягом декількох років у розташованій неподалік від Дамаска сирійській військовій в'язниці Саєдная були повішені тисячі ув'язнених. Ці вбивства були санкціоновані владою Сирії, включаючи міністра оборони та верховного муфтія Сирії, та виконувались військовою поліцією.

"Про те, що саме у цій в'язниці доходило до тяжких злочинів, повідомлялося багато та достовірно", - сказала речниця МЗС. "З огляду на ситуацію в Сирії та цілу низку схожих повідомлень нам слід виходити з того, що описані Amnesty International практики катувань та масові страти мали місце", - наголосила вона.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про подання генеральному прокурору Німеччини сімома сирійськими громадянами даних про катування у сирійських пенітенціарних установах. Йдеться про злочини, вчинені, на думку заявників, керівниками спецслужб та інших високопосадовців у владних структурах Сирії.