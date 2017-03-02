Сирійці просять прокуратуру ФРН розслідувати випадки катувань у в'язницях Сирії

Йдеться про злочини, вчинені, на думку заявників, керівниками спецслужб та інших високопосадовців у владних структурах Сирії, повідомляє DW, посилаючись на інформагенцію dpa.

Оскільки в цьому випадку йдеться про воєнні злочини та злочини проти людяності, потерпілі мають право позиватися й в Німеччині, запевняє Вольфґанґ Калек з Європейського центру конституційних прав та прав людини (ECCHR). Саме ця правозахисна організація допомогла сирійським потерпілим та двом їхнім адвокатам у поданні заяви.

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Заявники вимагають, щоб генпрокурор ФРН розпочав розслідування, наступним етапом якого стане видача ордерів на арешт підозрюваних. Результати розслідування згодом можуть бути пред'явлені міжнародному трибуналу щодо Сирії, який, можливо, створять.

У позові фігурують дві сирійські військові в'язниці, розташовані у Дамаску. Колишні ув'язнені повідомляють, що їх примушували до вчинення сексуальних дій та застосовували до декого з них вкрай жорстокі методи катувань. Крім того, вони пережили нелюдські умови ув'язнення. Заявники повідомляють про те, що їх шкіру натирали їдкими миючими засобами, били по статевих органах та примушували стояти багато годин поспіль, поки вони не втрачали свідомість.