У заміському будинку Франсуа Фійона пройшли обшуки

Про це газета Le Monde повідомила в суботу, 4 березня, на своєму сайті з посиланням на джерела, близькі до розслідування стосовно дружини кандидата в президенти Франції від консервативної партії "Республіканців", як пише DW.

За інформацією видання, операція проводилася співробітниками Центрального управління по боротьбі з корупцією, фінансовими і податковими злочинами (OCLCIFF). Слідчі дії були спрямовані, зокрема, на те, щоб точно оцінити вартість нерухомого майна Фійона, уточнює газета.

У четвер, 2 березня, відбулися обшуки в будинку політика в сьомому окрузі Парижа.

Між тим у суботу, 4 березня, члени політкомітету "Республіканців" оприлюднили заяву, в якій повідомили, що в понеділок, 6 березня проведуть спеціальне засідання, на якому детально обговорять ситуацію, що склалася навколо кандидата на пост президента Франції.

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Згідно з недавніми опитуваннями, приблизно дві третини французьких виборців хотіли б, щоб Фійон відмовився від участі в передвиборній гонці. Рейтинги показують, що він поступається своїм головним суперникам Еманюелю Макрону і Марін Ле Пен. Франсуа Фійон 1 березня повідомив, що не буде знімати свою кандидатуру і продовжить боротьбу за пост президента Франції, незважаючи на розслідування стосовно його дружини.

Перший тур президентських виборів призначений на 23 квітня, другий пройде 7 травня.