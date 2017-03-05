У Сомалі за два дні понад сто людей померли від голоду

На півдні Сомалі від голоду, викликаного тривалою посухою, за два дні загинули понад 110 людей. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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"Це складна ситуація для тваринників і худоби. Люди також страждають від голоду і діареї. Протягом останніх 48 годин в регіоні Бай загинули 110 осіб", - заявив прем'єр-міністр країни Хасан Алі Хайре.

"Уряд Сомалі зробить все можливе, щоб урятувати людей, і ми закликаємо громадян країни допомогти вмираючим сомалійцям", - додав він.

За даними АР, влада вперше повідомила про загиблих з того моменту, як у вівторок оголосили про національну катастрофу. За оцінками ООН, близько 5 мільйонів жителів Африканського Рогу потребують допомоги на тлі розгортання голоду. Видання відзначає, що в 2011 році через голод у Сомалі загинули 260 тисяч осіб.