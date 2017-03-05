Повноваження прем'єр-міністра Японії продовжать до дев'яти років

Правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП) Японії офіційно прийняла рішення внести зміни до власного статуту, продовживши з шести до дев'яти років термін граничних повноважень її голови, який водночас займає і крісло глави уряду. Відповідне рішення було прийнято на з'їзді ЛДП, який відкрився в Токіо, передає ТАСС.

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«Це вже п'ятий з'їзд ЛДП, який я очолюю. І саме тому я присягаюся, що не забуду того настрою, з яким очолив партію», - наголосив у своїй промові на з'їзді Сіндзо Абе.

Він також нагадав, що минулого року ЛДП нарешті змогла отримати більшість у верхній палаті парламенту - вперше за 27 років.

«Нам знадобилося більше чверті століття, щоб відновити одного разу втрачену довіру, - я не забуду того хвилювання, яке принесла нам перемога і продовжу цілеспрямовано рухатися вперед», - додав він.

Прийняте рішення дасть змогу Сіндзо Абе, який нині займає посаду прем'єр-міністра Японії, не йти у відставку у 2018 році. Абе знову зможе висунути власну кандидатуру на внутрішніх виборах і в перспективі залишитися на прем'єрській посаді аж до 2021 року.

Глава японських ліберал-демократів зайняв свою посаду в 2012 році після переконливої перемоги своєї партії над Демократичною партією (ДП) Японії на загальних виборах і за чинним статутом повинен піти у вересні 2018 року. Однак його прихильники партії неодноразово виступали з вимогою дати главі уряду більше часу для проведення економічних реформ, а також літньої Олімпіади, яка пройде в Токіо в 2020 році.