У США помер основоположник сучасної трансплантології

Про це сказано в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті університету в Піттсбурзі, де Старзл пропрацював останні 35 років, передає РБК.

«Він був силою природи, яка охоплювала все навколо нього у свою орбіту <...>. Його роботи в області неврології, обміну речовин, трансплантації та імунології подарували життя і надію багатьом пацієнтам, його вчення в цих областях знань поширилося і дало можливість лікувати багатьох практикам та дослідникам у всьому світі», — наводить прес-служба університету слова родини хірурга.

Читайте такожПарламент Нідерландів зобов'яже громадян ставати донорами органів після смерті

Хірург-трансплантолог Томас Старзл провів першу в історії операцію з трансплантації печінки людини в 1963 році, через кілька років, в 1967 році, провів першу успішну операцію з пересадки печінки. Він є автором більш ніж 2 тис. наукових праць, чотирьох книг і 292 глав у збірних роботах про методики імуносупресивної терапії, методики мультиорганного вилучення донорських органів, розробляв принципи генної терапії вроджених метаболічних захворювань. Також здійснив першу сімультанну пересадку печінки і серця шестирічній дівчинці.

Вчений був удостоєний безліччі нагород, у тому числі премії Ласкера, національної наукової медалі США, медалі Джона Скотта, міжнародної премії короля Фейсала і багатьох інших.