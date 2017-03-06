Сирійські повстанці перекрили "Ісламській державі" шлях для втечі з Ракки

13:14, 06 березня 2017
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Підрозділи сирійських повстанців "Демократичні сили Сирії" (SDF), які за підтримки західної коаліції здійснюють операцію зі звільнення сирійського міста Ракки від бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава", у понеділок, 6 березня, змогли встановити контроль над частиною дороги, яка з'єднує місто з провінцією Дейр-ез-Зор. 

Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини з посиланням на власні джерела у SDF, як повідомляє DW

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Захоплення дороги повстанцями означає, що усі наземні шляхи до Ракки наразі є відрізаними, і єдиний шлях, який залишається ісламістам для виходу з Ракки - це втеча на південь, задля чого їм спершу доведеться перетнути річку Євфрат. "Це велика перемога, але все ще потрібно багато чого зробити", - заявило Reuters джерело серед курдських бійців. Офіційно у SDF інформацію про відрізання дороги поки що не підтвердили. 

Нагадаємо, на початку лютого "Демократичні сили Сирії" оголосили про початок чергової фази наступу на Ракку, яка є фактичною столицею ісламістів у Сирії. Мета цієї стадії наступу на Ракку - повністю оточити місто. Захоплення дороги, яка з'єднує Ракку з провінцією Дайр-ез-Заур, що практично повністю перебуває під контролем ісламістів, було однією з цілей цього етапу звільнення Ракки.

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Теги: #війна#Сирія#Ірак#ІДІЛ