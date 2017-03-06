Сирійські повстанці перекрили "Ісламській державі" шлях для втечі з Ракки

Про це повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини з посиланням на власні джерела у SDF, як повідомляє DW.

Читайте такожСирійська армія відбила у ІД два міста на схід від Алеппо

Захоплення дороги повстанцями означає, що усі наземні шляхи до Ракки наразі є відрізаними, і єдиний шлях, який залишається ісламістам для виходу з Ракки - це втеча на південь, задля чого їм спершу доведеться перетнути річку Євфрат. "Це велика перемога, але все ще потрібно багато чого зробити", - заявило Reuters джерело серед курдських бійців. Офіційно у SDF інформацію про відрізання дороги поки що не підтвердили.

Нагадаємо, на початку лютого "Демократичні сили Сирії" оголосили про початок чергової фази наступу на Ракку, яка є фактичною столицею ісламістів у Сирії. Мета цієї стадії наступу на Ракку - повністю оточити місто. Захоплення дороги, яка з'єднує Ракку з провінцією Дайр-ез-Заур, що практично повністю перебуває під контролем ісламістів, було однією з цілей цього етапу звільнення Ракки.