Американці вимагають спецпрокурора для розслідування справи про зв'язки Трампа з Росією - опитування

Про це йдеться в результатах опитування CNN/ORC poll, повідомляє CNN.

Згідно з результатами, 55% опитаних заявили про занепокоєність повідомленнями про те, що деякі люди, пов'язані з кампанію Трампа, контактували з підозрюваними російськими оперативниками, повідомляє "ЄвроПравда".

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Однак постійний потік новин про хід розслідування цих контактів не вплинув на рейтинг Трампа, який виріс лише на один процентний пункт з 44% до 45% з січня.

Занепокоєння з приводу повідомлень про контакти з РФ тісно пов'язано з прихильністю чи приналежністю до котроїсь із партій. Так, 71% демократів кажуть, що вони "дуже стурбовані" щодо цього питання, в той час як 54% республіканців кажуть, що у них "взагалі" немає занепокоєння щодо таких повідомлень.

Серед республіканців більшість відчувають, що Конгрес може вести розслідування, проте 43% підтримують заклик щодо спеціального прокурора. Серед демократів таких є 82%, незалежних - 67%.

В цілому опитування показує, що 65% воліли б бачити спеціального прокурора для проведення розслідування, в той час, як 32% вважають, що Конгрес здатний впоратися з цим.

Нагадаємо, генпрокурор і міністр юстиції США Джеф Сешнс взяв самовідвід у розслідуванні можливих зв'язків виборчого штабу президента Дональда Трампа з Росією.

Раніше повідомлялося, що лідер демократів у Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі вимагає відставки генерального прокурора Джеффа Сешнса після того, як стало відомо, що він минулого року двічі розмовляв з послом Росії в США і не розповів про це на слуханнях у Сенаті щодо затвердження його кандидатури на посаду глави міністерства юстиції.