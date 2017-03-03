Генпрокурор США заявив, що з послом РФ говорив про Україну і тероризм, а не про вибори

Міністр юстиції і генпрокурор США Джеф Сешнс відмовився від участі в усіх можливих розслідуваннях, пов'язаних з президентськими виборами в США. Про це він заявив на спеціальній прес-конференції, яку скликали після появи в ЗМІ повідомлень про те, що він приховав свої зустрічі з російським послом Сергієм Кисляком під час виборів. Текст виступу Сешнса наводить The Washington Post.

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"Дозвольте мені уточнити. Я ніколи не зустрічався з російськими агентами або російськими посередниками щодо президентської кампанії. Я вирішив взяти самовідвід у будь-яких існуючих або майбутніх розслідуваннях з будь-якого питання, пов'язаного з кампаніями на посаду президента Сполучених Штатів", - підкреслив Сешнс.

З приводу вересневої зустрічі з російським послом Сергієм Кисляком генпрокурор США заявив, що вона стосувалася боротьби з тероризмом та ситуації в Україні.

"І тут зайшла розмова про Україну. Український посол приходив до мене в офіс напередодні. І якщо послухати (Кисляка – ред.) Росія не зробила нічого поганого, і щодо України всі помиляються", - розповів Сешнс.

Як повідомляв УНІАН, раніше джерела в американському Мін'юсті повідомили WP, що новий генпрокурор США Джеф Сешнс двічі перед президентськими виборами минулого року зустрічався з послом Росії Сергієм Кисляком, але промовчав про це під час слухань про затвердження його на посаді.