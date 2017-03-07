Через протести вчителів в Аргентині до школи не пішли близько 12 мільйонів дітей

Як передає ТАСС, демонстранти пройшли маршем від будівлі Конгресу до Міністерства освіти. До акції протесту приєдналися всі основні профспілки вчителів, а також представники різних громадських рухів.

Педагоги і активісти, які їхпідтримують, несли в руках плакати з гаслами: "Гідну зарплату вчителям!", "Ні жебрацькій зарплаті!" і "Коли вчитель бореться за свої права, він теж викладає!". Крім того, профспілки оголосили дводенний страйк, через який початок навчального року в країні було відкладено в 19 із 23 провінцій країни. В школу не пішли близько 12 млн дітей.

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Тим не менш, президент республіки Маурісіо Макрі взяв участь у присвяченій початку навчального року церемонії в провінції Жужуй на півночі Аргентини, в якій вчителі не стали приєднуватися до акції протесту. "Я дуже жалкую, що багато хто вибрав опортунізм у формі страйку", - сказав глава держави у своєму виступі.

Вчителі вимагають підвищити зарплати на 30-35%, щоб компенсувати наслідки інфляції, яка за підсумками 2016 року склала близько 40%. Уряд пропонує збільшити оплату праці на 18%.

У вівторок в Буенос-Айресі також пройде акція протесту, організована Загальною конфедерацією праці - найбільшим в Аргентині профспілкою. Підтримати маніфестацію закликала екс-президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер.