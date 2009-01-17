Поляки готові платити за газ більше, аби не російський був (опитування)

Більшість поляків готові оплачувати дорожчі рахунки за газ для того, аби зменшити залежність країни від поставок газу з Російської Федерації.

Як свідчить опитування GfK Polonia, проведеного на замовлення газети "Rzeczpospolitа", із 500 опитаних поляків 55% готові оплачувати дорожчий газ в той час, коли 41% воліють платити менші рахунки за газ з Росії та Центральної Азії.

4% опитаних не мають власної точки зору на цю проблему.

62% поляків бачать у залежності від поставок російського газу загрозу для суверенності Польщі проти 30%, які такої загрози не бачать.

8% не мають чіткої позиції в цій справі.

Як повідомляв УНІАН, Польща, яка близько 40% імпортного газу отримує через Україну, з 2 січня цього року має проблеми з доставками газу через газову суперечку Києва та Москви, які не можуть домовитись про умови поставок в 2009 р.

З 7 січня поляки повністю перестали отримувати газ через українську газотранспортну систему після того, як російський газовий монополіст «Газпром» перекрив Україні поставки транзитного газу для споживачів в ЄС.

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG частково компенсує недопоставки з України через білоруську ГТС та завдяки резервам у газових сховищах.

Довідка УНІАН. Польський уряд планує для зменшення залежності російських поставок збудувати на Балтійському морі газопорт, через який Польща могла б отримувати скраплений газ з країн Близького Сходу, зокрема з Катару - який є третім в світі після Росії та Ірану експортером газу.

Крім цього, уряд розглядає плани з’єднання польської газопровідної системи з ГТС Данії, що дозволить отримувати газ з Норвегії.

Плани диверсифікації енергоносіїв у Польщі обговорюються довгий час, однак досі не було реалізовано жодного значущого проекту.

Експерти зазначають, що проекти диверсифікації вимагають значних капіталовкладень, а близькосхідний та норвезький газ дорожчий, ніж російський та з країн Центральної Азії, який сьогодні купує Польщі.

Польща щорічно споживає близько 14 млрд. кубометрів газу, 30% з якого забезпечується за рахунок внутрішнього видобутку. Решту газу країна імпортує.

За даними польської газети Dziennik, в 2007 Польща купувала російський газ за ціною близько 400 доларів за тисячу кубометрів.