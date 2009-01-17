Поляки готові платити за газ більше, аби не російський був (опитування)
Дані GfK Polonia
Більшість поляків готові оплачувати дорожчі рахунки за газ для того, аби зменшити залежність країни від поставок газу з Російської Федерації.
Як свідчить опитування GfK Polonia, проведеного на замовлення газети "Rzeczpospolitа", із 500 опитаних поляків 55% готові оплачувати дорожчий газ в той час, коли 41% воліють платити менші рахунки за газ з Росії та Центральної Азії.
4% опитаних не мають власної точки зору на цю проблему.
62% поляків бачать у залежності від поставок російського газу загрозу для суверенності Польщі проти 30%, які такої загрози не бачать.
8% не мають чіткої позиції в цій справі.
Як повідомляв УНІАН, Польща, яка близько 40% імпортного газу отримує через Україну, з 2 січня цього року має проблеми з доставками газу через газову суперечку Києва та Москви, які не можуть домовитись про умови поставок в 2009 р.
З 7 січня поляки повністю перестали отримувати газ через українську газотранспортну систему після того, як російський газовий монополіст «Газпром» перекрив Україні поставки транзитного газу для споживачів в ЄС.
Польська національна нафтогазова компанія PGNIG частково компенсує недопоставки з України через білоруську ГТС та завдяки резервам у газових сховищах.
Довідка УНІАН. Польський уряд планує для зменшення залежності російських поставок збудувати на Балтійському морі газопорт, через який Польща могла б отримувати скраплений газ з країн Близького Сходу, зокрема з Катару - який є третім в світі після Росії та Ірану експортером газу.
Крім цього, уряд розглядає плани з’єднання польської газопровідної системи з ГТС Данії, що дозволить отримувати газ з Норвегії.
Плани диверсифікації енергоносіїв у Польщі обговорюються довгий час, однак досі не було реалізовано жодного значущого проекту.
Експерти зазначають, що проекти диверсифікації вимагають значних капіталовкладень, а близькосхідний та норвезький газ дорожчий, ніж російський та з країн Центральної Азії, який сьогодні купує Польщі.
Польща щорічно споживає близько 14 млрд. кубометрів газу, 30% з якого забезпечується за рахунок внутрішнього видобутку. Решту газу країна імпортує.
За даними польської газети Dziennik, в 2007 Польща купувала російський газ за ціною близько 400 доларів за тисячу кубометрів.