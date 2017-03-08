Автор компромату на Трампа повернувся до роботи після зникнення

Крістофер Стіл розповів, що він дуже задоволений поверненням в офіс своєї компанії Orbis Business Intelligence, яка займається розслідуваннями і безпекою, передає Дождь з посиланням на Associated Press.

Читайте такожФБР планувала заплатити автору доповіді про компромат на Трампа - ЗМІ

«Зараз я планую сфокусувати свої зусилля на підтримці більш широких інтересів нашої компанії», — зазначив Стіл.

Раніше УНІАН повідомляв, що американське видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінкову доповідь про збір спецслужбами компромату на обраного президента США Дональда Трампа. Автор доповіді заявляє, що колишній співробітник російських спецслужб розповів йому про стеження ФСБ за Трампом, коли той був у Москві у 2013 році. Сам президент США назвав це фейком і «полюванням на відьом».

Пізніше The Wall Street Journal повідомила, що автором доповіді був колишній співробітник британської розвідки 52-річний Крістофер Стіл. За даними видання, він кілька років працював у Росії і має хорошу репутацію серед спецслужб.

Після публікації доповіді Стіл покинув свій будинок в Англії, так як турбувався за свою безпеку і безпеку своєї родини,