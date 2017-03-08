Меркель вважає за потрібне припинити конфлікт із Туреччиною

Як заявила Меркель у вівторок, 7 березня, нерозсудливо, звинувачуючи Туреччину в наступі на свободу слова, відповідати їй тим же. При цьому, за її словами, і турецькі політики повинні виступати в Німеччині з "відкритим забралом".

Раніше в той же день глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу звинуватив німецьку владу в систематичному перешкоджанні виступам турецьких політиків.

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"Тиск, який чиниться на турецьке населення у Німеччині, неприйнятний. З друзями так не роблять", - заявив він, виступаючи з балкона резиденції генерального консула в Гамбурзі.

Разом з цим Чавушоглу зазначив, що для Анкари важливі добрі відносини з Берліном. Заяви турецького політика прозвучали напередодні зустрічі з його німецьким колегою, міністром іноземних справ Німеччини Зігмаром Габріелем (Sigmar Gabriel).

У свою чергу міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр (Thomas de Maizière) припустив, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган свідомо організовує провокації, сподіваючись таким чином підвищити явку на референдумі серед турецького населення ФРН. Загалом у Німеччині проживають близько 1,4 мільйона турків.

Ряд агітаційних заходів турецьких політиків у Німеччині було скасовано з міркувань безпеки. Виступи пов'язані з референдумом по внесенню змін до конституції Туреччини, які дозволять перейти до президентської форми правління. Референдум пройде в середині квітня.